«Достойное пополнение»: что известно о новых российских кораблях «Циклон»

В 2023 году два таких судна будут сданы в эксплуатацию.

Российский корабль «Циклон» — уникальное судно, способное нести восемь ракет «Калибр», крупнокалиберные пулеметы и морской вариант установки ПВО «Панцирь-М». Об этом изданию NEWS.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Как отметил специалист, «Циклон» — это первый «каракуртовец» (малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» — серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК)) на Черноморском флоте, построенный на Керченском судостроительном заводе. Предприятие выпустило судно впервые за четверть века, добавил военный эксперт.

«Достойное пополнение Черноморского флота в ударной мощи и в части, касающейся защиты ПВО», — сказал Дандыкин.

Эксперт уточнил, что в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию два «Циклона». И, если судно будет стрелять ракетами «Калибр» и справляться с атаками дронов с помощью бортового оружия, его можно будет использовать в рамках спецоперации на Украине.

Это значительное вложение в Черноморский флот, который в данный момент не может получать пополнения через Босфор и Дарданеллы, так как Турция перекрыла доступ туда и России, и Украине, подытожил Дандыкин.

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