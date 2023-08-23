В РФ проведут эксперимент по использованию ИИ при найме на госслужбу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

Начало тестирования уже запланировано на текущий год.

В РФ проведут эксперимент по использованию ИИ при найме на госслужбу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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В России проведут эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для отбора сотрудников на государственную службу. С таким проектом выступили в Минцифры.

Из документа следует, что для этого будут использовать платформу «Государственные кадры». Ожидается, что эксперимент проведут в два этапа:

  • с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года;
  • с 2 марта 2024 года по 1 ноября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осенью 2023 года россиян ждут изменения во многих сферах жизни. Государственные инициативы в большей степени коснутся образовательной, медицинской и социальных сфер.

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