В РФ проведут эксперимент по использованию ИИ при найме на госслужбу

Начало тестирования уже запланировано на текущий год.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev
В России проведут эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для отбора сотрудников на государственную службу. С таким проектом выступили в Минцифры.
Из документа следует, что для этого будут использовать платформу «Государственные кадры». Ожидается, что эксперимент проведут в два этапа:
- с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года;
- с 2 марта 2024 года по 1 ноября 2024 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что осенью 2023 года россиян ждут изменения во многих сферах жизни. Государственные инициативы в большей степени коснутся образовательной, медицинской и социальных сфер.
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