ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. Главное

Сообщается о попадании снаряда в жилой дом в Ворошиловском районе.

Центр Донецка — снова под массированным обстрелом ВСУ. Сообщается о попадании снаряда в жилой дом в Ворошиловском районе.

Взрывной волной выбиты стекла в расположенных по соседству школе и больнице — всех пациентов пришлось срочно эвакуировать в ближайшее убежище. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский одним из первых оказался на месте событий.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник ВСУ самолетного типа был сбит над Белгородской областью.