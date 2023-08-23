ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. Главное
ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru
Сообщается о попадании снаряда в жилой дом в Ворошиловском районе.
Центр Донецка — снова под массированным обстрелом ВСУ. Сообщается о попадании снаряда в жилой дом в Ворошиловском районе.
Взрывной волной выбиты стекла в расположенных по соседству школе и больнице — всех пациентов пришлось срочно эвакуировать в ближайшее убежище. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский одним из первых оказался на месте событий.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник ВСУ самолетного типа был сбит над Белгородской областью.
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