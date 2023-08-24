Отрубили сук: Европа теряет статус премиального рынка из-за санкций против РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Эксперт РАНХиГС Решетняк: Европа перестает быть премиальным рынком

Отрубили сук: Европа теряет статус премиального рынка из-за санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Classen

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Запад угодил в приготовленную им же для России экономическую западню.

Европа постепенно утрачивает статус премиального рынком, что стало следствием глобального перераспределения сбыта готовой продукции и ресурсов в результате антироссийских санкций. Об этом EADaily заявил эксперт Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Сергей Решетняк.

По его словам, преимуществом Европы была близость к ресурсной и производственной базе России, которая позволяла минимизировать затраты на логистику. Часть этих выпадающих затрат шла бонусом к цене и вместе с долгосрочными контрактами обеспечивала востребованность европейского направления.

«При этом европейцы нередко не давали поставлять товары на азиатские рынки, перехватывая их для себя. Во многом это приводило к невозможности развития промышленности азиатских стран, которые были лишены необходимого ресурса, либо им приходилось покупать ресурсы дороже, что делало их конечную продукцию неконкурентоспособной», — отметил Решетняк.

По его словам, введением антироссийских санкций Запад планировал убрать конкурентов и получить контроль над обанкротившимися российскими предприятиями и ресурсной базой. Однако европейцы не учли, что экономически ослабить тех, кто производит товар и не имеет ресурсов, проще, чем тех, у кого эти ресурсы есть. У России они есть, и это дает ей возможность не зависеть от европейских рынков сбыта.

«Вопрос выстраивания новых логистических коридоров был лишь вопросом времени. Да, компании в момент поиска новых рынков испытывали издержки, часть из которых покрывала государственная поддержка, но спрос на российское сырье в мире, как и на продукцию нашей химической промышленности, никуда не пропал. Он все так же высок. При этом азиатские компании напротив получили возможность получить доступ к более дешевому российскому сырью. Причем в долгосрочной перспективе», — заявил Решетняк.

Действия чиновников Евросоюза привели к тому, что значение европейской промышленности для мирового рынка и премиальность рынка Европы начали снижаться. Азия же, напротив, получает необходимые ресурсы для экономического развития. В свою очередь Россия за счет долгосрочных отношений с экономикой азиатского региона гарантировала себе стабильный спрос на свое сырье и продукцию, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение экономиста из США Ричарда Вольфа, который заявил, что Западу не удалось подчинить Россию с помощью санкций, так как у нее была «подушка безопасности» в виде налаженных отношений с Индией, Китаем, Бразилией и другими не входящими в НАТО странами.

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