Рубцы и шрамы: сможет ли Лада Дэнс когда-нибудь восстановиться после ДТП

Что может спасти знаменитую певицу?

В начале августа певица Лада Дэнс попала в больницу с многочисленными травмами после серьезного ДТП. Помимо черепно-мозговой травмы и ушиба позвоночника, артистка также получила множественные порезы лица.

Звездный пластический хирург Александр Вдовин рассказал онлайн-журналу «Страсти», как певица может вернуть красоту своему лицу. По его мнению, первым делом Ладе следует обратиться к врачам, которые сошьют все слои кожи, чтобы уже потом дать дорогу пластическим хирургам.

«Нужно все правильно подготовить к тому, чтобы мы могли заняться шлифовкой рубцов или работой с внутренними рубцами, которые могли образоваться вследствие полученных травм, чтобы кожа стала подвижной. После этого можно уже заниматься восстановлением и коррекцией каких-то визуальных несовершенств, например, пигментации», — отметил специалист.

Александр переживает, что у Лады может остаться выраженная асимметрия, однако, ее возможно исправить коррекционной операцией. Хирург отмечает, что сложность операции будет зависеть от зоны асимметрии — певице может понадобиться блефаропластика, ринопластика, эндоскопический лифтинг или, наоборот, подтяжка средней зоны или нижней трети лица.

«К слову сказать, для избавления от пигментации применяются как лазерные шлифовки кожи, так и радиоволновая энергия, например, игольчатый RF-лифтинг. Обе процедуры применяются не только для устранения морщин, пигментации, рубцов, но и осуществляют подтяжку кожи. Причем они могут применяться как самостоятельно, так и в протоколе по коррекции внешности», — заключил хирург.

Вдовин предостерег Дэнс от преждевременного вмешательства. По его словам, любые операции стоит делать не раньше, чем через полгода, так как организму певицы необходимо время для восстановления.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ладе Дэнс стало хуже после концерта в Нижнем Новгороде.