Фигуристку Загитову могут лишить водительских прав из-за видео в соцсетях

Если видео заинтересуется полиция, то наказания знаменитости не избежать.

Российская фигуристка Алина Загитова привлекла внимание пользователей сети, проехав на красный сигнал светофора. Спортсменка выложила в интернет видео, где она едет в своем Mercedes-Benz, однако внимательные зрители тут же подметили, что автомобиль пересекает «зебру», пока для пешеходов горит зеленый сигнал.

Опубликованное видео может привлечь внимание правоохранительных органов. Такое мнение высказал в беседе с изданием Газета.ру юрист Сергей Радько.

«Если нарушение имело место быть, если это действительно был проезд на запрещающий сигнал светофора, то предусмотрено наказание в размере одной тысячи рублей штрафа. Если же это повторное нарушение в течение года, то это либо пять тысяч рублей штрафа, либо лишение права управления транспортным средством. Но что касается конкретного нарушения, то для правильной квалификации нужно видеть данные со всех камер с места возможного нарушения», — отметил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стаса Барецкого лишили прав на год за сбитый шлагбаум.