Фигуристку Загитову могут лишить водительских прав из-за видео в соцсетях
Юрист Радько: Загитову могут лишить водительских прав из-за видео нарушения ПДД
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Если видео заинтересуется полиция, то наказания знаменитости не избежать.
Российская фигуристка Алина Загитова привлекла внимание пользователей сети, проехав на красный сигнал светофора. Спортсменка выложила в интернет видео, где она едет в своем Mercedes-Benz, однако внимательные зрители тут же подметили, что автомобиль пересекает «зебру», пока для пешеходов горит зеленый сигнал.
Опубликованное видео может привлечь внимание правоохранительных органов. Такое мнение высказал в беседе с изданием Газета.ру юрист Сергей Радько.
«Если нарушение имело место быть, если это действительно был проезд на запрещающий сигнал светофора, то предусмотрено наказание в размере одной тысячи рублей штрафа. Если же это повторное нарушение в течение года, то это либо пять тысяч рублей штрафа, либо лишение права управления транспортным средством. Но что касается конкретного нарушения, то для правильной квалификации нужно видеть данные со всех камер с места возможного нарушения», — отметил специалист.
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