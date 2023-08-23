«Не знал, что это ДТП»: Стаса Барецкого лишили прав на год за сбитый шлагбаум

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 18 742 0

Стас Барецкий лишился прав на год из-за ДТП

Фото, видео: Сергей Коньков / ТАСС; 5-tv.ru

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Сам шоумен готовит ответный иск.

ДТП со шлагбаумом не прошло бесследно для шоумена Стаса Барецкого. Приморский районный суд признал актера виновным и лишил его права управлять машиной на год.

9 августа Барецкий допустил столкновение со стрелой за рулем своего «ВАЗ-21053». Вместо того, чтобы вызвать сотрудников ДПС, актер предпочел скрыться с места происшествия. Полицейским потребовалось время, чтобы поймать нарушителя и доставить на допрос. Уже позже, на заседании суда, Барецкий оправдывался: он «не знал, что происшествие квалифицируется как ДТП».

От ответственности его, впрочем, это не спасло: исполнительный орган власти признал Барецкого виновным и отобрал у него права. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru фигурант дела заявил: свою вину он не признает. Он заявил, что шлагбаума не заметил из-за того, что перед столкновением его что-то ослепило. Но почему-то в качестве виновника аварии шоумен решил выбрать инопланетян.

«Лишать человека прав на год из-за шлагбаума? Буду подавать в суд на ЗСД, собирать соответстующие документы. Призову на помощь инопланетян! Это они мне помешали: они меня ослепили, пока я ехал. Ждите: высадятся инопланетяне, скажут свое веское слово за меня!» — пригрозил он уже после слушания.

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Напомним, что это не первая авария Барецкого в Петербурге. В 2018 году бизнесмен на своей черной «Приоре» влетел под трактор на перекрестке улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов, а чуть ранее он же открыл стрельбу из пулемета в центре Москвы.

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