Новые кадры: в чем особенность приемной кампании в творческие вузы в 2023 году
Во ВГИКе будут учиться студенты из ЛНР
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru
Итоги приемной кампании в главные творческие вузы страны обсудили сегодня в пресс-центре «Известий».
Российскому кино и театру нужны новые кадры. Итоги приемной кампании в главные творческие вузы страны обсудили сегодня в пресс-центре «Известий».
Главной особенностью этого года стал прием абитуриентов из новых регионов и детей участников спецоперации. Так, во ВГИКе теперь будут учиться шесть первокурсников из ЛНР и ДНР.
А ГИТИС устроит экспресс-курс для актеров Белгородского института культуры — там студенты пока вынуждены учиться онлайн.
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