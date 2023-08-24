Новые кадры: в чем особенность приемной кампании в творческие вузы в 2023 году

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Во ВГИКе будут учиться студенты из ЛНР

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Итоги приемной кампании в главные творческие вузы страны обсудили сегодня в пресс-центре «Известий».

Российскому кино и театру нужны новые кадры. Итоги приемной кампании в главные творческие вузы страны обсудили сегодня в пресс-центре «Известий».

Главной особенностью этого года стал прием абитуриентов из новых регионов и детей участников спецоперации. Так, во ВГИКе теперь будут учиться шесть первокурсников из ЛНР и ДНР.

А ГИТИС устроит экспресс-курс для актеров Белгородского института культуры — там студенты пока вынуждены учиться онлайн.

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