Япония сообщила о запуске ракеты КНДР

|
Алексей Панков
Алексей Панков 19 0

Предположительно, на ней находится военный разведывательный спутник.

Япония сообщила о запуске ракеты КНДР

Фото: www.globallookpress.com / Korea Defense Ministry

Читайте нас в: Дзен Новости

КНДР запустила ракету, которая, предположительно, несет первый разведывательный спутник страны. Об этом сообщает японское издание 47news со ссылкой на систему оповещения J-Alert.

По данным издания, после срабатывания сигнала тревоги жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землей. Однако уже через 15 минут сигнализацию отключили, как только ракета покинула воздушное пространство Японии. Военные не стали предпринимать попыток сбить носитель спутника.

В Японии отметили, что КНДР предупредила о запуске ракеты, который должен был состояться с 24 по 31 августа. Страна отметила в море три опасные зоны, куда могут упасть обломки. Они находились вне экономической зоны Японии.

«Считается, что это повторный запуск военного разведывательного спутника после неудачи в мае. Премьер-министр Фумио Кисида поручил соответствующим министерствам и ведомствам сотрудничать с США и Южной Кореей, а также настоятельно попросил Северную Корею не запускать ракеты. Также Япония продолжит собирать и анализировать информацию и готовиться к непредвиденным обстоятельствам», — отмечается в публикации.

Байден встретится в США с лидерами Южной Кореи и Японии

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет США нарушил воздушное пространство КНДР. Поднятые по тревоге истребители сопроводили разведчик.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:44
Джо Байден прокомментировал крушение самолета в Тверской области
2:30
Внимание всего мира: как прошел второй день саммита БРИКС
2:14
«Подходит к животу»: Самойлов удивил фанатов необычным образом на концерте
1:58
Поклонники Владимира Этуша не дают покоя могиле актера на Новодевичьем кладбище
1:42
Япония сообщила о запуске ракеты КНДР
1:26
«Его помнят и любят»: сын Цымбаларя ответил на заявление своих родственников

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Поврежденные украинской ракетой экспонаты из Таганрога доставили в Русский музей
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России