Япония сообщила о запуске ракеты КНДР

КНДР запустила ракету, которая, предположительно, несет первый разведывательный спутник страны. Об этом сообщает японское издание 47news со ссылкой на систему оповещения J-Alert.

По данным издания, после срабатывания сигнала тревоги жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землей. Однако уже через 15 минут сигнализацию отключили, как только ракета покинула воздушное пространство Японии. Военные не стали предпринимать попыток сбить носитель спутника.

В Японии отметили, что КНДР предупредила о запуске ракеты, который должен был состояться с 24 по 31 августа. Страна отметила в море три опасные зоны, куда могут упасть обломки. Они находились вне экономической зоны Японии.

«Считается, что это повторный запуск военного разведывательного спутника после неудачи в мае. Премьер-министр Фумио Кисида поручил соответствующим министерствам и ведомствам сотрудничать с США и Южной Кореей, а также настоятельно попросил Северную Корею не запускать ракеты. Также Япония продолжит собирать и анализировать информацию и готовиться к непредвиденным обстоятельствам», — отмечается в публикации.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет США нарушил воздушное пространство КНДР. Поднятые по тревоге истребители сопроводили разведчик.