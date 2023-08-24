СМИ: в Киеве прогремел мощный взрыв

Известно, что он произошел на западной окраине города.

В Киеве прогремел мощный взрыв в западной части города. Об этом сообщает ряд украинских изданий. По их информации, он произошел в туристическом месте Борщаговка.

Информации об объявлении воздушной тревоги не было.