СМИ: в Киеве прогремел мощный взрыв

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 1 119 0

В Киеве прогремел мощный взрыв

СМИ: в Киеве прогремел мощный взрыв

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Известно, что он произошел на западной окраине города.

В Киеве прогремел мощный взрыв в западной части города. Об этом сообщает ряд украинских изданий. По их информации, он произошел в туристическом месте Борщаговка.

Информации об объявлении воздушной тревоги не было.

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