СМИ: в Киеве прогремел мощный взрыв
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В Киеве прогремел мощный взрыв
Фото: Reuters / Gleb Garanich
Известно, что он произошел на западной окраине города.
В Киеве прогремел мощный взрыв в западной части города. Об этом сообщает ряд украинских изданий. По их информации, он произошел в туристическом месте Борщаговка.
Информации об объявлении воздушной тревоги не было.
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