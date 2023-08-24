В Британии на аукцион выставили одну из редчайших книг о Гарри Поттере

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Алексей Панков
Алексей Панков 18 0

За редкое издание с автографом автора получится выручить до 12 тысяч фунтов стерлингов.

В Британии на аукцион выставили одну из редчайших книг о Гарри Поттере

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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В Великобритании на аукцион выступили одно из самых редких изданий «Гарри Поттера». Об этом сообщило издание The Telegraph.

Продать книгу решила 26-летняя Карина Хаушин из Глазго. Ожидается, что ей удастся выручить от 8 000 до 12 000 фунтов стерлингов (от 967 000 до 1 450 500 рублей по текущему курсу). Торги пройдут 5 сентября.

Девушка выиграла роман в 2012 году, когда ей было 15 лет. Книга именно в этой обложке так и не была выпущена в продажу. Кроме того, всего напечатано лишь 15 таких экземпляров. Еще более уникальной книгу делает то, что она пережила пожар в доме Карины.

«Всего было выпущено 15 экземпляров, и они никогда не выставлялись на продажу», — отметил директор аукционного дома Hansons.

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