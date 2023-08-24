Шанс есть? Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку с одним условием

Ранее для недавно вышедшей из договора РФ готовили специальные предложения.

Россия, Турция и ООН могут провести переговоры насчет зерновой сделки в Стамбуле. Об этом пишет газета Milliyet.

Источники издания сообщили, что это один из вариантов активизации договора, из которого ранее вышла Россия. Встреча с новыми для страны предложениями должна пройти в трехстороннем формате с участием Турции, ООН и самой России.

Если все стороны придут к компромиссу, в переговоры может быть также включена Украина. Однако пока вопрос диалога по требованиям России остается лишь на повестке дня и ждет скорейшего решения.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Соответствующая нота была передана Киеву через Белоруссию. Россия пошла на этот шаг, так как Украина и Запад не выполняли взятые на себя обязательства. 18 июля Москва приостановила свое участие в инициативе.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких условиях для возвращения России к зерновой сделке напомнил Путин.