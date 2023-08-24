Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 26 0

Из-за обстрела украинских националистов было повреждено электроснабжение.

Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка

Фото: © РИА Новости

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ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате обстрела нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сообщил глава региона.

Он также написал, что по предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

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