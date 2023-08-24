Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате обстрела нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сообщил глава региона.

Он также написал, что по предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.