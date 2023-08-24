США вдвое нарастили закупку урана у России в 2023 году

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

За поставленное российское топливо Америка заплатила 696 миллионов долларов.

США вдвое нарастили закупку урана у России в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face

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Америка стала покупать у России в два раза больше урана. Как пишет РИА Новости, только в первом полугодии 2023-го США приобрели 416 тонн топлива, что стало максимальным показателем с 2005 года. В прошлом году за аналогичный период страна купила лишь 188 тонн урана.

Так, Вашингтон получает от Москвы вещество с обогащением по урану-235, которое считается главной статьей «радиоактивных» закупок. А вот природный и обедненный уран Штаты покупают у других стран.

«За поставленный российский уран США заплатили 696,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с 2002 года — более ранней статистики в разбивке по месяцам нет», — сообщает издание.

Помимо России, своим поставщиком США сделали Великобританию, Францию, Германию, Канаду и Нидерланды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, станет ли указ Байдена о запрете добычи урана подарком для России.

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