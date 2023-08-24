Чудовищная ошибка: в Британии собирают деньги для медсестры-убийцы

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Рита Миронова
Рита Миронова 173 0

Telegraph: в Британии начали собирать деньги для убившей семь детей медсестры

Чудовищная ошибка: в Британии собирают деньги для медсестры-убийцы

Фото: Reuters / PHIL NOBLE

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Преступницу осудили на 14 пожизненных тюремных сроков за убийство семи младенцев.

В Великобритании начался сбор денег для медсестры, осужденной за убийство младенцев. Как пишет газета The Telegraph, Люси Летби убила семерых новорожденных и намеревалась убить еще шестерых, а сейчас активисты хотят собрать средства для апелляции по этому делу.

«Собирая средства, проводя исследования и оказывая юридическую помощь, мы стремимся обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства», — сказано на странице сбора в соцсетях.

Британцы считают дело Люси Летби «крупнейшей ошибкой» и пытаются разобраться самостоятельно. На собранные деньги они хотят собрать консилиум ученых и юристов. Адвокаты Люси при этом не планируют подавать апелляцию.

Расследование по делу медсестры Люси Летби в Великобритании начали в 2017 году. Подозрения вызвала внезапно возросшая смертность в клинике, где работала женщина. Недоношенные младенцы умирали от легочной или сердечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru писал, что дело медсестры-убийцы из Великобритании приняло новый оборот.

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