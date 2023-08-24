Норвегия передаст Украине истребители F-16

Между тем Дания уже приступила к обучению пилотов ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / Matti Matikainen
Норвегия приняла решение о передаче Украине истребителей F-16. Об этом сообщает местный телеканал TV2 со ссылкой на источники.
«Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, предоставившей Украине боевые самолеты F-16», — говорится в сообщении.
Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дания начала обучать украинских пилотов в рамках поставок истребителей F-16.
- 24 авг
- ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ
- 24 авг
- Власти КНДР обвинили США в разжигании ядерной катастрофы из-за помощи Украине
- 24 авг
- Удар с воздуха: российские Су-34 ликвидировали украинскую батарею С-300
- 24 авг
- «Все кончено»: в США признали безвыходную ситуацию для ВСУ на фронте
- 24 авг
- Два пункта временной дислокации ВСУ уничтожены в районе Григоровки и Уманского
- 24 авг
- Марочко сообщил о поражении штаба ВСУ под Красным Лиманом
- 24 авг
- «Толкаем Россию в руки Китая»: в США заговорили об отказе от помощи Киеву
- 24 авг
- Сила «Урагана»: российские артиллеристы уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области
- 24 авг
- Генерал бундесвера Катер: попытки ВСУ прорвать оборону РФ в лоб — это ошибка
- 24 авг
- Экс-советник Кучмы Соскин: резерв ВСУ несет большие потери
Читайте также
88%
0.32 102.25
-0.50
Нашли ошибку?