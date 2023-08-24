Норвегия передаст Украине истребители F-16

Норвегия приняла решение о передаче Украине истребителей F-16. Об этом сообщает местный телеканал TV2 со ссылкой на источники.

«Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, предоставившей Украине боевые самолеты F-16», — говорится в сообщении.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дания начала обучать украинских пилотов в рамках поставок истребителей F-16.