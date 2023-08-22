Дания приступила к обучению украинских пилотов на истребителях F-16

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Мероприятия проходят на военной авиабазе в Скридструпе.

Дания приступила к обучению украинских пилотов на истребителях F-16

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Спецоперация

Дания начала обучать украинских пилотов в рамках поставок истребителей F-16. Об этом сообщают западные издания, ссылаясь на заявления датских вооруженных сил.

Уточняется, что обучение уже проходят восемь пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мероприятия проходят на военной авиабазе в Скридструпе в центральной части страны.

Известно, что Дания направит киевскому режиму 19 истребителей F-16. Эти же боевые самолеты планируют передать Украине и Нидерланды.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставленные киевскому режиму истребители F-16 окажутся в невыгодном положении, вступив в воздушный бой с российскими Су-35.

Тема:
Спецоперация
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