Небензя: Украина использует террористические методы «Исламского государства»*
Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl
Киев шантажирует мирных граждан посредством мошеннических киберсхем и не только.
Действия властей Украины схожи с методами запрещенного в РФ «Исламского государства»*, так считает российский постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, никто в мире больше не будет гордиться нападением на мирных жителей.
«А какое еще государство, кроме небезызвестного исламского, открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики?» — отметил он на заседании СБ ООН.
Он отметил, что украинские политики не только радуются терактам, но и проводят политику против канонической православной церкви. Более того, Киев шантажирует мирных граждан посредством мошеннических киберсхем, после чего заставляет совершать людей различные преступления в своей стране.
Российская армия продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой оказать им военную помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Пойти на мирные переговоры власти Украины отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН.
* — запрещенная в России террористическая организация.
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