Хорошо продуманное убийство? Найдены останки пропавшей пять лет назад телеведущей

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Алексей Панков
Алексей Панков 229 0

Indian Express: в Индии нашли останки пропавшей телеведущей

Хорошо продуманное убийство? Найдены останки пропавшей пять лет назад телеведущей

Фото: www.globallookpress.com / Abbas Idrees

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В Индии полиции удалось задержать подозреваемых.

Полиция Корбы смогла обнаружить скелет, предположительно принадлежавший ведущей местного телеканала Сальмы Султаны Лашкар. Девушка пропала без вести несколько лет назад, сообщает газета Indian Express.

По сообщениям СМИ, девушка была убита в октябре 2018 года ее сожителем, 37-летним Мадху Саху, работавшим инструктором в тренажерном зале. С помощью двух помощников он похоронил тело в укромном месте, где сейчас проходит автомагистраль. В качестве возможной причины называются разногласия в финансовых вопросах.

«Мы соберем образцы ДНК скелета, а также образцы ДНК ее матери, братьев и сестер. Они будут отправлены на анализ в судебно-медицинскую лабораторию, чтобы установить, принадлежат ли останки пропавшей ведущей», — отметили в полиции.

В начале недели все трое подозреваемых были арестованы. Какое наказание их ждет, пока информации нет.

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