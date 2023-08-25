В Крыму задержали шестерых членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир»*

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 59 0

В отношении них возбуждены уголовные дела.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Шестерых участников террористический ячейки «Хизб ут-Тахрир»* задержали в Крыму. По данным силовиков, они занимались распространением радикальной идеологии на полуострове.

В ЦОС ФСБ России уточнили, что задержанные «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем».

Таким образом, преступники пытались вербовать граждан в свои ряды. По местам задержанных провели обыски — изъято большое количество пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации, а также крупная сумма денег в валюте. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Югре задержан скрывавшийся от наказания за вербовку участник запрещенной в России ячейки «Хизб ут-Тахрир»*.

* — организация признана террористической и запрещена в России.

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