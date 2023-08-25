Муж премьера Эстонии уволился с работы на фоне скандала из-за сотрудничества с РФ

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Рита Миронова
Рита Миронова 45 0

Муж премьера Эстонии покинет сотрудничавшую с Россией компанию Stark Logistics

Муж премьера Эстонии уволился с работы на фоне скандала из-за сотрудничества с РФ

Фото: TOMS KALNINS / ТАСС

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Халлик уже начал продавать все свои акции, дабы не портить репутацию супруги.

Муж премьер-министра Эстонии Каи Каллас покидает компанию Stark Logistics на фоне скандала из-за ее сотрудничества с Россией. Как пишет газета Postimees, Арво Халлик уже начал продажу своих акций и объяснил это решение тем, что не может подвергать сомнению репутацию своей жены из-за собственной деятельности.

«Я договорился с другими акционерами Stark Logistics о том, что немедленно продам все свои акции, выйду из состава совета директоров компании, покину пост финансового директора и откажусь от всех ролей и обязанностей, передав их другим сотрудникам», — заявил он.

Компания перевозила грузы из Эстонии в Россию, и сотрудничество мужа премьера Эстонии, где к российскому государству относятся скептически, вызывало вопросы.

На пресс-конференции правительства Каллас пришлось отвечать на провокационные вопросы по поводу бизнеса ее мужа. Чтобы не подвергаться критике и осуждениям, она заявила, что ничего не знала о компании, в которой работает ее супруг.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Эстонии заявили о готовящейся военной провокации.

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