Какие планы держит в голове Североатлантический альянс в отношении этой страны?

Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию, направленную против России. Об этом заявил лидер партии Koos («Вместе». — Прим. ред.) в интервью порталу Baltnews.

По словам политика, Североатлантический альянс планирует начать строительство военных баз в Эстонии.

«Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. <…> Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии», — рассказал он.

Прежде в Эстонии прошли крупномасштабные военно-морские учения НАТО Baltops 23, в них приняли участие более 30 боевых кораблей Альянса.

К слову, данная западная страна уже давно помогает Украине. Пока известно, что Эстония отправила около 400 миллионов евро, а также медикаменты, устройства связи и многое другое.

А вот США предоставили Украине с момента начала специальной военной операции (СВО) почти 40 миллиардов долларов только военной помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Эстония разработала схему использования активов РФ для помощи Украине.