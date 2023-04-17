Актриса Якунина об отношениях с Авериным: «Я ему не позволю. Союз нерушимый»

Актеры провели вместе на одной сцене и за ее пределами 20 лет, однажды даже опубликовали фото из ЗАГСа…

Актеры Анна Якунина и Максим Аверин дружат и работают вместе уже 20 лет, и ничто не в силах разлучить этот творческий союз. По крайней мере в этом уверена артистка. В программе одного из федеральных каналов она заявила, что не хочет видеть рядом другого партнера по сцене. Очевидно, если Аверин однажды решит попрощаться, у него просто не получится вырваться из крепких дружеских объятий.

«Никогда! Я ему не позволю. Этого нельзя делать. Союз нерушимый. Это невозможно! Мы просто сиамские близнецы. Может, нас в роддоме подменили, потому что мы сыграны, безусловно. Мы такое количество времени вместе, и нам удалось не убить друг друга, не разругаться», — поделилась Якунина.

Актеры играли вместе в театре, а также в кино. На протяжении долгого времени они работают над сериалом «Склифосовский». Такое количество общих картин и спектаклей не осталось незамеченным. Знаменитому холостяку не раз приписывали роман с коллегой, однако слухи так и не подтвердились.

По словам актрисы, и в их идеальных отношениях бывало всякое. Совместные праздники, гастроли, съемки, рабочие трудности, ссоры — все это не утомило коллег, а лишь сблизило и позволило лучше сотрудничать на сцене. Что же касается романа, однажды Якунина и Аверин даже публиковали фото из ЗАГСа, но позже выяснилось — это была просто шутка.

Анна Якунина замужем более 30 лет. Вместе с супругом Алексеем Свиридом она воспитывает общую дочь Марию. У женщины также есть старшая наследница от первого брака Анастасия. Муж актрисы — инженер. Мужчина, к слову, не запрещает Якуниной общаться с Авериным. Хотя может и пошутить, мол, с ним она оказывается в постели чаще, чем с мужем.

Ранее, писал 5-tv.ru, Максим Аверин рассказал, какую актрису его мама мечтала видеть своей невесткой.