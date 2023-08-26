Заразный убой: скотомогильники начали угрожать безопасности россиян

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Полина Долгова
Полина Долгова 32 0

«Известия»: в России предложили запретить создание новых скотомогильников

Заразный убой: скотомогильники начали угрожать безопасности россиян

Фото: www.globallookpress.com / Friso Gentsch

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На территории страны находятся 14 тысяч потенциально опасных захоронений животных.

Минсельхоз и Россельхознадзор предложили способ, который призван решить проблему скотомогильников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона.

Дело в том, что такие захоронения негативно влияют на состояние окружающей среды. Теперь в России заговорили о том, чтобы запретить создание новых объектов этого типа.

На данный момент на территории страны находятся 14 тысяч потенциально опасных скотомогильников. При этом 46% из них — бесхозные, но действующие.

Также ведомства планируют создать полный реестр захоронений и утвердить перечень биологических отходов, которые получают при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. Эксперты уточняют, что из таких мест захоронения распространяются антропозоновые возбудители, которые могут навредить здоровью граждан, проживающих рядом.

Новый законопроект предусматривает запрет на возведение скотомогильников в России. Минсельхоз предоставит новые ветеринарные правила для грамотной эксплуатации и ликвидации существующих объектов.

Власти собираются создать полный реестр скотомогильников на базе ФГИС «Цербер». В нем будет храниться информация о всех таких местах.

Новый порядок действий позволит установить четкий порядок обращения с такими отходами. В тексте проекта предлагается заменить понятие «переработка и утилизация» на «утилизация и уничтожение».

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