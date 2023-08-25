Жителя Краснодара приговорили к шести годам заключения за поджог военкомата

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Рита Миронова
Рита Миронова 17 0

Мужчина пытался поджечь здание в сентябре 2022 года.

Жителя Краснодара приговорили к шести годам заключения за поджог военкомата

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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В Краснодаре суд приговорил местного жителя к шести годам заключения за попытку поджога военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина изготовил самодельные зажигательные изделия, с которыми отправился к городскому военкомату. Там он поджег фитили на своих изделиях и поочередно бросил их в окно здания. К счастью, возгорания внутри не произошло, однако поджигатель оказался пойман.

Подсудимый признан виновным по двум статьям УК РФ — по факту покушения на преступление и террористического акта. Суд назначил ему шесть лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор может быть обжалован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поджоги военкоматов в России будут расцениваться как теракты и диверсии.

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