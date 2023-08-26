В ближайшие пять лет Россия построит кольцевую дорогу вокруг Азовского моря

Протяженность новой трассы будет составлять почти полторы тысячи километров.

В течение пяти лет планируют проложить кольцевую автомобильную дорогу вокруг Азовского моря. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, протяженность кольцевой составит 1400 километров, примерно 800 из них будут в четыре полосы. Часть дороги будет реконструирована и отремонтирована, часть — построена заново. Также расширят трассу вдоль побережья, которая проходит по новым территориям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о Московском скоростном диаметре.