«Самый крутой»: Собянин рассказал о Московском скоростном диаметре

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Собянин: Московский скоростной диаметр — крупнейший проект дорожного строительства в мире

«Самый крутой»: Собянин рассказал о Московском скоростном диаметре

Фото: Павел Бедняков / ТАСС

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Мэр назвал этот проект самым крутым. В чем же его фишка?

Мэр столицы России Сергей Собянин рассказал, что Московский скоростной диаметр — это крупнейший проект дорожного строительства во всем мире. Об этом политик сообщил на деловой сессии Московского урбанистического форума, который состоялся в парке «Зарядье». Его слова цитирует агентство городских новостей «Москва».

«Московский скоростной диаметр среди всех городских проектов — самый большой и самый крутой. За этот период мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период», – заявил мэр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы. Они дали старт движению по третьей линии МЦД.

На мероприятии также присутствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

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