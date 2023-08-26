«Тело окрепнет»: три правила, которые надо соблюдать с сидячей работой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 43 0

Реабилитолог назвал три правила, которые надо соблюдать с сидячей работой

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru

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Существует несколько рекомендаций, при соблюдении которых спина болеть не будет.

Многие люди, которые работают в офисе начинают испытывать проблемы со спиной или шеей. Эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко эксклюзивно объяснил сайту 5-tv.ru, что надо следовать трем правилам, чтобы не испытывать сложностей с позвонками.

Рабочее место

Для начала нужно обязательно обратить внимание на эргономика вашего рабочего места.

«Эргономика — это высота стула, стола, чтобы вы седели правильно, чтобы ваши ноги во время опоры были под 90 градусов, стопы и ноги были тоже под 90 градусов. Чтобы правильно падал свет, а компьютер или монитор, на который вы смотрите, были, как минимум в 30-40 сантиметрах и были не внизу, а на против ваших глаз», — объяснил специалист.

Положение тела

Основную роль во избежание боли играет положение тела. Реабилитолог подчеркнул, что сидеть нужно ровно, не облокачиваться на спинку стула, не заваливать голову в сторону и не подпирать ее руками.

«Вам покажется сначала это очень неудобным, но со временем ваше тело окрепнет и привыкнет к правильному положению работы», — сказал специалист.

Физкультминутка

Находясь за компьютером, не стоит забывать про разминку. Раз в час нужно уделять время физкультминутке. Чтобы не забывать про это, эксперт рекомендует поставить таймер. Когда звонок прозвенит, нужно встать и размяться, пройтись по офису и попить воды. Такие действия займут всего лишь несколько минут, но зато после них не будет болеть спина и возникать усталость.

Бондаренко отметил, что, соблюдая эти правила, офисный рабочий может сохранить здоровье своей спины, концентрацию, внимание и работоспособность.

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