Попытка отключиться: китайский гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года основателя школы китайской метафизики Елены Егоровой, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

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Понедельник, 28 августа 2023 года

5-tv.ru

28 августа — день Земляной Лошади. День с индикатором «Открытие».

В этот день очень хорошо проводить различные встречи и открывать новый бизнес. Очень хорошо подписывать всякие документы, проблем не будет с ними. Можно начинать новые проекты и покупать имущество. Отличный день для вложения денег в инвестиции.

Но что не рекомендуется делать в такой день, так это отправляться в путешествия куда-либо, это может быть небезопасно. Не стоит начинать обучение или строительство, лучше не планировать на этот день свадьбу или похороны, а также бесполезным будет начало диеты.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Вода Инь. Тем людям, у которых в карте есть Крыса, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 05:00 до 09:00, с 11:00 до 13:00, с 15:00 до 17:00. Неблагоприятные — с 19:00 до 21:00.

Вторник, 29 августа 2023 года

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29 августа — день Земной Козы. День с индикатором «Закрытие».

В это время хорошо постараться отключиться от всех дел, спокойно отдохнуть и не планировать ничего важного. Прекрасно просто отключиться от всего внешнего мира, не обращать внимания хлопоты.

Не рекомендуется в такой день решать серьезные вопросы. Звонить, договариваться, общаться о деньгах тоже не стоит.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Дерево Ян. Тем людям, кто рожден в год Быка, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 03:00 до 07:00, с 09:00 до 13:00, с 19:00 до 21:00. Неблагоприятные — с 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 17:00 до 19:00.

Среда, 30 августа 2023 года

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30 августа — день Металлического Обезьяны. День с индикатором «Установление».

День очень хорошо подходит для начала планирования новых проектов, назначения свиданий, встреч. Очень хорошо в этот день проводить операции, они будут успешными.

Не рекомендуется в такой день начинать путешествия, переезжать и планировать свадьбу. Не стоит также начинать строительство, какие-либо земляные работы, закладку фундамента, открывать бизнес. Стоит воздержаться от покупки имущества и подписания важных документов.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Дерево Инь. Тем людям, рожденным в год Тигра, и с элементом личности Дерево Ян, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 07:00 до 11:00. Неблагоприятные — с 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 21:00 до 00:00.

Четверг, 31 августа 2023 года

5-tv.ru

24 августа — день Металлического Петуха. День с индикатором «Устранение».

Название этого дня говорит само за себя. И такой день не подходит для осуществления важных дел, поэтому лучше всего запланировать отдых или заниматься какими-то рутинными, каждодневной делами.

День совершенно не подходит для выполнения важных задач, лучше остаться дома и отдохнуть.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Огонь Ян. Тем людям с элементом личности Дерево Инь, а также в чьих картах есть Кролик, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 03:00 до 05:00, с 11:00 до 13:00. Неблагоприятные — с 00:00 до 03:00, с 05:00 до 07:00, с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00, с 23:00 до 00:00.

Пятница, 1 сентября 2023 года

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25 августа — день Водной Собаки. День с индикатором «Наполнение».

Лучше всего займитесь в такой день отдыхом, либо своими каждодневными обычными делами. Хорошо сходить на свидание с кем-нибудь интересным, запланировать встречу с близкими людьми, развестись или устроить вечеринку в честь новоселья. Можно собрать долги со всех, кто занимал.

Не стоит в этот день искать новую работу, можно сильно разочароваться в дальнейшем. Также подписывать документы и начинать новый проект не стоит. Лучше воздержаться от начала строительства, открытия бизнеса и составление заявки на кредит.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Огонь Инь. Людям с элементом личности Огонь Ян, а также рожденным в год Дракона, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 09:00 до 11:00, с 19:00 до 23:00. Неблагоприятные — с 00:00 до 01:00, с 03:00 до 05:00, с 07:00 до 09:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 00:00.

Суббота, 2 сентября 2023 года

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2 сентября — день Водной Свиньи. День с индикатором «Баланс».

Планируете все свои особенно важные дела именно на этот день. Очень хорошо назначать встречи, ходить на свидания, планировать путешествия, жениться, делать ремонт.

В то же время не стоит переезжать, делать генеральную уборку, решать юридические дела, делить имущество.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Земля Ян. Людям с элементом личности Огонь Инь, а также рожденным в год Змеи, нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 03:00 до 05:00, 07:00 до 09:00, с 11:00 до 13:00. Неблагоприятные — с 15:00 до 19:00.

Воскресенье, 3 сентября 2023 года

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27 августа — день Деревянной Крысы. День с индикатором «Стабильность».

Один из лучших индикатор дня на этой неделе, поэтому используйте этот день для планирования свадьбы, открытия нового бизнеса, подписания важных документов, покупки имущества и вложении денег в инвестиции.

Неблагоприятно — переезжать и делать ремонт.

Везунчики дня — люди, рожденные с элементом личности Земля Инь. Людям с картой Лошадь и элементом Металл Ян нужно быть сегодня максимально внимательными и осторожными.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 00:00 до 03:00, с 23:00 до 00:00. Неблагоприятные — с 11:00 до 13:00, с 19:00 до 23:00.

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