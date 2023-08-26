ВСУ обстреляли поселок Уразово из РСЗО «Град», четыре человека пострадали

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 13 0

Удар украинские боевики нанесли по сельскому магазину и жилым домам.

ВСУ обстреляли поселок Уразово из РСЗО «Град», четыре человека пострадали

Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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ВСУ обстреляли снарядами РСЗО «Град» поселок Уразово Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что обстрел проводился с использованием кассетных снарядов.

«Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть четыре пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения», — написал он.

Чиновник отметил, что пострадавшие были доставлены в районную больницу, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Также зафиксированы разрушения жилых домов, на месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли при обстреле белгородского села Лавы.

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