Вооруженным силам Нигера приказали быть в состояние максимальной готовности

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Армия страны будет приведена в боевую готовность.

Вооруженным силам Нигера приказали быть в состояние максимальной готовности

Фото: www.globallookpress.com / Dracorius White

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, которого назначили мятежники, приказал привести войска в состояние максимальной готовности. Об этом оповестили граждан страны в радиосообщении.

«С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности», — заявил начальник Генштаба.

Барму обосновал свое решение тем, что угроза агрессии в отношении Нигера активно возрастает. Также он планирует избежать всеобщих неожиданностей и обеспечить адекватный ответ.

Избранный президент страны Мохамед Базум был снят со своей должности 26 июля в результате мятежа. Республику возглавил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота руководил гвардией.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Нигер опроверг информацию о высылке послов ФРГ, Нигерии, Кот-д’Ивауара и США. Территорию республики должен покинуть только посол Франции.

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