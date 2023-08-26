Нигер опроверг информацию о высылке послов ФРГ, Нигерии, Кот-д’Ивуара и США

Пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Нигера в официальном блоге опровергла информацию о высылке из страны послов Германии, Нигерии, Кот-д’Ивуара и Соединенных Штатов Америки. Территорию республики должен покинуть только посол Франции.

«Новостные сообщения о том, что Нигер попросил покинуть страну послов Нигерии, Германии, Кот-д’Ивуара и США не являются правдой. Нигер должен покинуть только посол Франции господин Сильвена Итте за 48 часов», — отмечается в посте.

Избранный президент страны Мохамед Базум был снят со своей должности 26 июля в результате мятежа. Республику возглавил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота руководил гвардией.

Мятежники высылают из Нигера послов Германии и Нигерии

Ранее 5-tv.ru сообщил, что причиной для такого решения в отношении французского дипломата называется его отказ от встречи с действующими властями. Во Франции уже успели прокомментировать ситуацию, отметив, что у мятежников нет полномочий для высылки поверенного в делах.