«Важно, чтобы все интимное было закрыто»: Ковальчук ответила на вопросы о семье

По мнению звезды, главное — это большая любовь, во имя которой нужно жить.

Известная певица и бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук ответила на вопрос о том, что помогает ей поддерживать близкую связь в отношениях с супругом Алексеем Чумаковым. Об этом пишет издание dni.ru.

По словам Юлии Ковальчук, для нее и мужа важно сохранять секретность и закрытость в отношениях. Певица считает, что все, что происходит в ее семье сейчас и в течение 15 лет, несомненно должно всегда оставаться только между ней и мужем.

«Для нас важно, чтобы все интимное было максимально закрыто», — заявила певица.

Именно по этой причине Ковальчук не дает советов для других, касающихся отношений.

Юлия уверяет, что главное — это большая любовь, ради которой хочется жить, творить и помогать другим людям.

«А дальше уже нюансы», — заключила Ковальчук.

Стоит отметить, что супруги всегда скрывают от публики своих детей.

Старшей дочери Ковальчук и Чумакова — Амелии — уже шесть лет. Поклонники музыкантов до сих пор так и не знают, как девочка выглядит. И вторую беременность артистка также держала в абсолютной тайне, проведя все это время в Испании. О том, что в семье Ковальчук пополнение, стало известно лишь постфактум.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук показала фигуру после родов.