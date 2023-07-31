«Двигаюсь к цели»: Юлия Ковальчук показала фигуру после родов

Певица за девять месяцев беременности набрала 14 килограммов. Сейчас ей осталось сбросить лишь три.

Певица Юлия Ковальчук, которая в начале июля стала дважды мамой, продемонстрировала фигуру в нижнем белье. В социальной сети она опубликовала кадр, как выглядит сейчас — почти спустя месяц после родов. По ее мнению, тело пока не вернулось к былым формам, но она продолжает этот сложный путь восстановления.

«Слушаю тело, а тело слушается меня. Восстанавливаюсь пока без занятий. Двигаюсь к намеченной цели», — подписала фото знаменитость.

Многие фолловеры отметили — Ковальчук удается быстро восстановить фигуру. instagram* / Julia Kovalchuk

Интернет-пользователи пришли в восторг от форм Ковальчук. Многие отметили, что уже сейчас артистка очень хорошо выглядит. Некоторые девушки, даже не рожавшие, признались, что хотели бы иметь такую же фигуру.

Слухи о беременности 40-летней Ковальчук пошли после того, как в соцсети появились ее фото с округлившимся животом. Папарацци засняли беременную артистку в супермаркете в Испании, куда она уехала вместе с дочкой. Однако сама певица и ее супруг Алексей Чумаков не комментировали сообщения о скором пополнении в семье. На вопросы журналистов певец лишь отшучивался и «ссылался» на Бога — мол, если он соблаговолит.

По слухам, беременность Ковальчук прошла не так спокойно, как рассчитывала исполнительница. Она мучилась от отеков, поэтому старалась ограничивать себя в жидкости, пила воду только в первой половине дня. Зато роды прошло максимально комфортно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими проблемами столкнулась Юлия Ковальчук, забеременев в 40 лет.

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