Пришлось накладывать швы: Бритни Спирс разбила голову во время ссоры с Асгари

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 23 0

Во время скандала с экс-избранником Бритни Спирс упала и ударилась головой

Пришлось накладывать швы: Бритни Спирс разбила голову во время ссоры с Асгари

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Несчастный случай произошел в отеле Лондона во время одной из ссор бывшей пары.

Американская певица Бритни Спирс разбила голову после падения в номере отеля во время ссоры с экс-возлюбленным Сэмом Асгари. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что во время скандала теледива споткнулась и упала, ударившись головой о кофейный столик в лондонском отеле.

В результате инцидента Бритни Спирс была оказана своевременная медицинская помощь. Врачи наложили певице швы.

Является ли это реальной причиной травмы или все-таки «легендой», издание не уточняет.

Недавно стало известно, что Бритни Спирс и Сэм Асгари приняли окончательное решение о разводе. Пара прожила вместе семь лет. По информации инсайдеров зарубежной прессы, на расторжении брака настоял Сэм Асгари, мотивируя свое решение тем, что устал терпеть «неадекватное поведение» супруги и «устал» от ее измен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стали известны коварные планы ее бывшего супруга Сэма Асгари.

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