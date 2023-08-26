Пришлось накладывать швы: Бритни Спирс разбила голову во время ссоры с Асгари
Во время скандала с экс-избранником Бритни Спирс упала и ударилась головой
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people
Несчастный случай произошел в отеле Лондона во время одной из ссор бывшей пары.
Американская певица Бритни Спирс разбила голову после падения в номере отеля во время ссоры с экс-возлюбленным Сэмом Асгари. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что во время скандала теледива споткнулась и упала, ударившись головой о кофейный столик в лондонском отеле.
В результате инцидента Бритни Спирс была оказана своевременная медицинская помощь. Врачи наложили певице швы.
Является ли это реальной причиной травмы или все-таки «легендой», издание не уточняет.
Недавно стало известно, что Бритни Спирс и Сэм Асгари приняли окончательное решение о разводе. Пара прожила вместе семь лет. По информации инсайдеров зарубежной прессы, на расторжении брака настоял Сэм Асгари, мотивируя свое решение тем, что устал терпеть «неадекватное поведение» супруги и «устал» от ее измен.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стали известны коварные планы ее бывшего супруга Сэма Асгари.
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