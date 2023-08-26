Успеть за 48 часов: Нигер поставил ультиматум армии и послу Франции

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 37 0

В Нигере послу Франции дали 48 часов, чтобы тот покинул страну

Успеть за 48 часов: Нигер поставил ультиматум армии и послу Франции

Фото: Reuters / STRINGER

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Французский дипломат должен покинуть государство за двое суток. Но какой ответ на это дали в Париже?

В Нигере произошла военная смена власти. Избранный президент страны Мохамед Базум был снят со своей должности 26 июля. Республику возглавил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота руководил гвардией. После смены правительства Нигер выдвинул несколько ультиматумов.

Как стало известно 5-tv.ru, страна дала послу Франции 48 часов, чтобы тот покинул африканское государство. Такие же условия были поставлены перед военными силами европейского государства. Они должны покинуть республику «черного континента» до 2 сентября.

Но у каждой медали есть две стороны. И Франция не принимает такое решение, которое выдвинуто людьми, что, по мнению Европы, незаконно захватили власть в стране. Известно, что часть франкоязычное население симпатизирует Парижу. И сейчас оно недовольно. Народ готовится выйти и разбить лагерь перед военной базой, пока военные не отступят.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вооруженным силам Нигера приказали быть в состояние максимальной готовности.

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Успеть за 48 часов: Нигер поставил ультиматум армии и послу Франции

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