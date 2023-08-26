Директор «Ленкома» о смерти Глеба Панфилова: «Он очень боролся за жизнь»

Знаменитый режиссер скончался через семь месяцев после супруги Инны Чуриковой.

Директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер подтвердил смерть театрального и кинорежиссера Глеба Панфилова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Он был госпитализирован с инсультом 11 мая текущего года, поступил в больницу в тяжелом состоянии. Позже знаменитого пациента перевели в реабилитационный центр, а потом снова в медучреждение. Восстановить здоровье 89-летнего режиссера так и не удалось.

«Ушел из жизни великий режиссер. Режиссер кинематографа, режиссер драматического театра. Он создал несколько замечательных спектаклей, которые шли до последней минуты жизни народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой. Есть еще другая интересная вещь, которую должны знать и зрители, и поклонники, и все те, кто любил этого замечательного человека. Давайте будем говорить, что он создал Инну Михайловну Чурикову», — сказал Варшавер.

Как напомнил директор «Ленкома», именно Панфилов первым разглядел уникальный талант в актрисе, ставшей легендой сцены и экрана. Он настойчиво снимал ее в своих лентах, помог сделать первые шаги в блестящей карьере. В 1970-м году артисты поженились, в их браке появился на свет сын Иван. На протяжении десятилетий супруги оставались верны друг другу и своей профессии.

«Как они друг к другу относились, какая была любовь, как он боготворил ее! Ну, ее нельзя было не боготворить, это чудо!» — подчеркнул собеседник 5-tv.ru.

По словам Варшавера, Панфилов не отчаивался, до последней минуты боролся за жизнь. То же делали и врачи, наблюдавшие за состоянием режиссера. Не один месяц он провел на больничной койке, но не сдавался. Однако возраст и серьезный недуг оказались сильнее. В завершении интервью директор «Ленкома» выразил светлую память Панфилову — «замечательному человеку, замечательному режиссеру».

Инна Чурикова играла на сцене «Ленкома» почти полвека, в том числе в постановках мужа. Она была госпитализирована 4 января этого года в Боткинскую больницу, через десять дней скончалась в возрасте 79 лет. Как писал 5-tv.ru, Панфилов впервые смог говорить о своей трагедии и назвал причину смерти жены лишь на 40-й день после ее кончины. Он ушел вслед за спутницей всей жизни спустя семь месяцев. Дата и время прощания с режиссером будут озвучены позже.