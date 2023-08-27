МРОТ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

Эфирная новость 25 0

В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет чуть более 16 тысяч рублей.

Фото, видео: Владимир Баранов / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года будет увеличен сразу на 18,5%, что гораздо выше предполагаемой инфляции. Сейчас он составляет чуть более 16 тысяч рублей, соответственно с нового года он увеличится сразу на три тысячи.

Ставка МРОТ указывает, во-первых, что меньше зарплаты в стране просто быть не может. От этого показателя высчитывают оклады. Кроме того, от МРОТ рассчитывают размеры пособий по болезни, по беременности и родам и другие выплаты. Так что эффект от повышения ощутят миллионы, без преувеличения.

Таким образом, за четыре года МРОТ вырастет в общей сложности более чем на 60%. То есть темпами, опережающими инфляцию и прожиточный минимум.

Это значит, что правительство не подтягивает зарплату под уровень жизни, а наоборот — повышает планку зарплат, чтобы к ней поднимался уровень жизни. Россия была, есть и будет социальным государством, подтвердили на последнем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы будем и дальше индексировать МРОТ, социальные выплаты, пособия, пенсии. Развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами. Но фундаментальными факторами, которые влияют на реальные доходы, на уровень зарплат, сокращение бедности, конечно же, является само состояние экономики и рынка труда, а также, безусловно, темпы инфляции», — сказал на заседании президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России с 1 января 2024 года стартует программа долгосрочных сбережений россиян.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.71
0.31 102.26
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:30
Долгожданный подарок от Запада: когда Украина получит истребители F-16
5:15
Актриса Софья Синицына бросила экс-супруга Полины Гагариной
5:00
Крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области: все подробности
4:45
Даже в космосе: как в России отметили отметили День государственного флага
4:33
На месте сражения: новый мемориальный комплекс увековечил защитников Курской дуги
4:17
Филипп Киркоров присмотрел пару для сына в Сочи: «Какая невеста красивая!»

Сейчас читают

Яна Поплавская о смерти Глеба Панфилова вслед за супругой: «Понимала, что быстро уйдет»
Елена Степанова о смерти Панфилова вслед за Чуриковой: «Она ушла, и он ушел»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России