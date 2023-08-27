МРОТ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года будет увеличен сразу на 18,5%, что гораздо выше предполагаемой инфляции. Сейчас он составляет чуть более 16 тысяч рублей, соответственно с нового года он увеличится сразу на три тысячи.

Ставка МРОТ указывает, во-первых, что меньше зарплаты в стране просто быть не может. От этого показателя высчитывают оклады. Кроме того, от МРОТ рассчитывают размеры пособий по болезни, по беременности и родам и другие выплаты. Так что эффект от повышения ощутят миллионы, без преувеличения.

Таким образом, за четыре года МРОТ вырастет в общей сложности более чем на 60%. То есть темпами, опережающими инфляцию и прожиточный минимум.

Это значит, что правительство не подтягивает зарплату под уровень жизни, а наоборот — повышает планку зарплат, чтобы к ней поднимался уровень жизни. Россия была, есть и будет социальным государством, подтвердили на последнем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы будем и дальше индексировать МРОТ, социальные выплаты, пособия, пенсии. Развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами. Но фундаментальными факторами, которые влияют на реальные доходы, на уровень зарплат, сокращение бедности, конечно же, является само состояние экономики и рынка труда, а также, безусловно, темпы инфляции», — сказал на заседании президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России с 1 января 2024 года стартует программа долгосрочных сбережений россиян.