Действующий президент Зимбабве переизбран на второй срок
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Сколько голосов набрал Эммерсон Мнангагва?
Фото: REUTERS / PHILIMON BULAWAYO
Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва переизбран на второй срок по итогам выборов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии.
Отмечается, что Мнангагва набрал 52,6% голосов. Его основной конкурент — лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция за перемены» Нельсон Чамиса — набрал 44% голосов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин в рамках саммита «Россия — Африка» вручил Мнангагве вертолет. Сам подарок был сделан еще в прошлом году.
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