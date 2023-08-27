Действующий президент Зимбабве переизбран на второй срок

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва переизбран на второй срок по итогам выборов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии.

Отмечается, что Мнангагва набрал 52,6% голосов. Его основной конкурент — лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция за перемены» Нельсон Чамиса — набрал 44% голосов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин в рамках саммита «Россия — Африка» вручил Мнангагве вертолет. Сам подарок был сделан еще в прошлом году.