Пассажирский самолет рейса Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 383 0

Что происходит на борту?

Пассажирский самолет рейса Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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Пассажирский лайнер рейса Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги и экстренно снижается для посадки в Волгограде. Об этом сообщили авиаслужбы.

Детали происшествия уточняются. Предварительно, такое решение было принято из-за плохого самочувствия одного из пассажиров на борту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский военный самолет разбился у австралийских берегов. Начат розыск пропавших.

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