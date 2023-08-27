Пассажирский самолет рейса Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги
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Что происходит на борту?
Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert
Пассажирский лайнер рейса Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги и экстренно снижается для посадки в Волгограде. Об этом сообщили авиаслужбы.
Детали происшествия уточняются. Предварительно, такое решение было принято из-за плохого самочувствия одного из пассажиров на борту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский военный самолет разбился у австралийских берегов. Начат розыск пропавших.
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