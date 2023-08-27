Делают это языком: Лавров назвал главную проблему западных политиков

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 29 0

Лавров: российские политики работают головой, а западные — языком

Делают это языком: Лавров назвал главную проблему западных политиков

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

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Тема:
БРИКС

Глава МИД России дал четко понять мировой общественности, кто и чем занимается на самом деле.

Все проблемы западных политиков от того, что они работают исключительно языком, не пытаясь даже хоть сколько-нибудь вникнуть в суть стоящих перед ними задач. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров, проводя параллели с тяжелой работой российских политиков — буквально на износ.

«Они работают языком, а мы — головой и конкретными делами», — подчеркнул дипломат, комментируя поведение западных политиков и журналистов, которые ранее снисходительно относились к БРИКС.

Саммит проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Российскую делегацию там представлял сам Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Лавров считает оскорбительной стратегию США в Африке.

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