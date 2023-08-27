Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 58

Количество пострадавших в результате нескольких взрывов на АЗС в городе Креведия в Румынии выросло до 58 человек. По предварительным данным, АЗС была лишена лицензии. Об этом заявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат в эфире телеканала Digi-24.

«По меньшей мере один человек погиб и еще 57 получили серьезные ранения», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают свою работу экстренные службы. К настоящему моменту место воспламенение удалось ликвидировать. Известно, что среди пострадавших 39 пожарных, два жандарма и два полицейских.

Всего госпитализирован 51 человек, из 10 находятся на искусственной вентиляции легких. Взрывы прогремели на заправке сжиженного нефтяного газа в городе Креведия. Из ЧП радиусом в 700 метров были эвакуированы более трех тысяч местных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Дагестана назвал причину взрыва в Махачкале.