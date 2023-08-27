Париж первым в Европе запретил электросамокаты

Кто сможет пользоваться транспортом? Есть ли исключения?

Споры про электросамокаты будут жить еще долго. Но Париж решил не только дискутировать, но и действовать. С 1 сентября в городе больше будет нельзя взять в аренду этот прогулочный транспорт. Париж стал первой европейской столицей, которая пошла на такой шаг.

Телеканалу RTBF стало известно, что мэрия города не будет продлевать контракты с тремя частными компаниями, которые владеют парком для электросамокатов. Поставщики должны будут самостоятельно убрать самокаты с улиц столицы Франции. У них есть время до сентября.

Такое решение принял городской референдум. В нем приняли участие более 100 тысяч парижан. И такую инициативу поддержало 89% голосовавших людей. Им не нравится, что самокаты разбросаны по городу как попало, также они стали создавать проблемы. Некоторые из людей беспокоятся за водителей этих устройств.

Теперь единственным выходом для любителей поездить на электросамокате — это купить свой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве мужчина на электросамокате сбил пятилетнего ребенка.