В Москве мужчина на электросамокате сбил пятилетнего ребенка и скрылся

В Москве снова произошла неприятная история с участием электросамоката. Мужчина на прогулочном транспорте сбил пятилетнего мальчика, а затем скрылся с места происшествия.

Сейчас ребенок находится в больнице. Отец мальчика рассказал, что мужчина сначала сбил его сына, но после чего остановился. Но затем правонарушитель выждал удобный момент и скрылся с места происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Michael Gstettenbauer; Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc; 5-tv.ru

На видео, которое опубликовало ведомство, видно, что мужчина передвигался на самокате не один, а вместе со спутником. После столкновения с мальчиком, один человек спрыгнул, а водитель проехал еще несколько метров. Затем его остановил неравнодушный мужчина, который стал свидетелем трагедии. Он потащил правонарушителя в сторону ребенка, который в тот момент лежал на асфальте.

Также, известно, что почти в каждой компании по прокату электросамокатов стоит условие о том, что на устройстве нельзя передвигаться вдвоем. Техника предназначена только для одного человека.

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