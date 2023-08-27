Комик Андрей Бебуришвили впервые стал отцом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

У артиста и его супруги Марии родилась девочка.

Комик Андрей Бебуришвили впервые стал отцом

Фото: Telegram / Король Бубей / beburprime

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Стендап-комик Андрей Бебуришвили впервые стал отцом. Радостной новостью он поделился в эфире федерального телеканала.

Артист сообщил, что у них с женой Марией родилась дочь. Имя малышки супруга попросила пока не раскрывать.

Свадьба Бебуришвили и его избранницы — основательницы книжного клуба из Петербурга — прошла в июне. На кадрах с торжества было видно, что невеста находится на последних сроках беременности. Гостями на бракосочетании стали коллеги жениха — известные комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Гураам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.

О грядущих изменениях в личной жизни Бебуришвили сообщил в апреле, с юмором пожаловавшись поклонникам на свадебные расходы.

«Свадьба в Москве — это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали восемь миллионов рублей… Но без моего выступления — три. А гостей у нас будет 150, хотя лично я хотел бы видеть только одного, но не скажу кого. Пусть каждый думает, что это про него», — говорил Бебуришвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Юлия Ковальчук призналась в желании снова стать матерью.

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