Попасть в лунку: в Красноярске прошли международные соревнования по гольфу

Состязания были среди студентов. Кто одержал победу?

Первые международные соревнования по гольфу между студентами прошли в выходные в Красноярске. На инновационных полях свое мастерство и точность удара показали представители 20 вузов из девяти стран. Сибирские спортсмены соперничали с коллегами из Белоруссии, Китая, Вьетнама, Кубы, Чили, Ямайки, Эквадора и Колумбии. За победами и неудачами молодых гольфистов следил корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Удар за ударом и мяч летит к лунке за сотни метров. Скорость каждого такого снаряда в пике может достигать 180 километров в час — но главное на поле совсем не сила рук.

«В гольфе самое важное — это подготовка. За 40 секунд нужно определить силу и направление ветра, а также дальность до лунки. Только после этого можно бить по мячу. Для каждого спортсмена наивысшее мастерство — исполнить холл-ин-уан, так называется попадание в лунку всего с одного удара», — рассказывает журналист.

Олег Голев явно нацелен на победу. Для этого в его гольф-сумке есть все необходимое — клюшки на любой случай, а также дальномер.

«Прибор мне показывает дистанцию до нужной мне точки. Могу рассчитать, какую клюшку взять и с какой силой ударить, чтобы попасть как можно ближе к флагу. Либо вообще забить в идеальном случае», — рассказывает студент Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» Олег Голев.

Но если расчеты оказались неверными или вдруг дрогнула рука, в этом случае придется искать мяч уже не в лунке, а в песке или даже траве.

Соня Маношкина опытный игрок и заметно реже теряет мячи, зато успешно тратит калории. Ведь гольф, в первую очередь, все же спорт, а не легкая прогулка на свежем воздухе.

«Когда ты проходишь 18 лунок пешком и еще тащишь телегу с клюшками, ты проходишь тысяч 20 шагов. Плюс мы сейчас играем в жару — 26 градусов. И это, конечно, сложно», — рассказывает студентка РЭУ м. Г. В. Плеханова Соня Маношкина.

С клюшками в руках далеко не английские аристократы, а российские студенты. В соревнованиях участвуют 65 спортсменов со всей страны и не только.

Никсон Тенесака приехал учиться в Сибирский федеральный университет из Эквадора. В его стране настоящий культ футбола и мало кто слышал про гольф. Именно в России он впервые попробовал играть в мяч не в бутсах, а с клюшкой в руках.

«Это интересно. И я умею играть в него тоже. Когда я делаю мяч далеко — это мне нравится. Когда делаю больше далеко, мне нравится больше», — рассказывает Тенесака.

В каждой команде по четыре игрока и тренер. Чтобы подняться на пьедестал, спортсменам нужно пройти все лунки с лучшим результатом.

«Поле достаточно приятное, оно простое. Но простое поле никогда нельзя недооценивать, может что-то случиться неприятное. Погода достаточно тяжело давалась. И соперники — очень сильные ребята», — рассказывает победитель соревнований в личном зачете Александр Быков.

Красноярск впервые принял такие крупные международные соревнования по гольфу. Площадку «Юдинская долина» в Сибири открыли в этом году и специалисты уже называют ее одной из лучших в России.

«Благодаря Красноярску гольф стал всесезонным видом спорта. Мы летом играем на полях, таких как эти. А зимой мы занимаемся в гольф-центрах. Таких в Красноярске целых три. И реальные, и виртуальные поля», — рассказывает президент Ассоциации «Национальная студенческая спортивная лига гольфа» Валерий Чебин.

В Сибири это первый спортивный объект такого уровня. А от Урала до Дальнего Востока это единственное 18-луночное поле.