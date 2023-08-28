Баба Яга, НЛО и не только: россияне отметили Международный день бокса

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Россияне отметили Международный день бокса забегом в костюмах

Фото, видео: Максим Киселев / ТАСС; 5-tv.ru

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Праздник запомнился массой неожиданных сюрпризов — все довольны!

Международный день бокса в Подмосковье отметили костюмированным забегом. В Серпухове собралось пять тысяч гостей. На старт вышли как любители, так и профессионалы. Скорость и техника в этот раз отошли на второй план, больше соревновались в фантазии.

Среди спортсменов можно было встретить инопланетян, динозавров, Бабу-ягу и прочих сказочных существ. Ярких моментов добавили и сами организаторы — бегунов на маршруте осыпали сухими красками.

В конце забега спортсменов с самыми интересными и запоминающимися костюмами наградили. А все желающие смогли присоединится к грандиозному пикнику, потанцевать и послушать песни. Для гостей устроили большой концерт.

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