Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии: что известно

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Алина Крылова
Алина Крылова 56 0

Израиль обстрелял аэропорт Алеппо в Сирии

Израиль нанес удары по аэропорту Алеппо в Сирии: что известно

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Первые взрывы прогремели в 4:30 утра, разбудив местных жителей.

ВВС Израиля совершили атаку на международный аэропорт Алеппо в Сирии. С соответствующим заявлением утром 28 августа вышли в министерстве обороны страны, информирует агентство SANA.

По информации ведомственных органов, первые взрывы прогремели около 4:30 утра (время совпадает с МСК), пока местные жители спали. В результате ЧП было разрушено несколько взлетных полос, работа воздушной гавани была остановлена.

«Израильский враг совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо, что привело к разрушению взлетной полосы и выходу аэропорта из строя», — гласит официальное сообщение ведомства.

Это уже 22-й удар Израиля по сирийской территории с начала года. Сейчас местные органы подсчитывают сумму нанесенного ущерба. Взлет и посадка самолетов остановлены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль совершил нападение на сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

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