Майли Сайрус посвятила песню покойной Шинейд О’Коннор после десятилетней вражды

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Рита Миронова
Рита Миронова 32 0

Исполнительницу терзали муки совести из-за давней перепалки.

Майли Сайрус посвятила песню покойной Шинейд О’Коннор после десятилетней вражды

Фото: www.globallookpress.com / Nbc

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Американская певица Майли Сайрус посвятила песню покойной Шинейд О’Коннор, с которой однажды враждовала. Как пишет Variety, во время одного из интервью знаменитость призналась, что ее долго терзали муки совести за давнюю перепалку.

«Меня так долго осуждали за мой собственный выбор, что я была просто измучена», — заявила Сайрус.

Конфликт между двумя исполнительницами произошел в 2013 году из-за клипа, в котором Майли предстала в новом образе: с короткой стрижкой, в одном нижнем белье, раскачивающаяся на огромном шаре и облизывающая кувалду. О’Коннор этот образ показался не то что чересчур вызывающим, а нагло украденным у нее самой.

«Не круто быть голой и лизать кувалды, это затмевает талант. Никому из мужчин, пялящихся на тебя, тоже нет до тебя дела, не обманывайся», — сказала тогда певица, обращаясь к Сайрус.

Звезда обозлилась и в ответ упрекнула О’Коннор в проблемах с ментальным здоровьем. Спустя десять лет певица призналась, что понятия не имела о проблемах, с которыми боролась Шинейд. Она скончалась в конце июля в возрасте 56 лет.

«Она — чудо-женщина. Она знает, чего хочет. По ней не скажешь, что она сломлена, потому что она всегда в порядке», — поется в композиции, которую Сайрус посвятила умершей коллеге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майли Сайрус попала под влияние культа «Современная школа таинств».

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