Полиция под овации скрутила дебоширов в театре в Лондоне

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Британские артисты массово жалуются на неадекватное поведение зрителей в последние годы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Gercke; 5-tv.ru

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Неожиданная кульминация случилась в разгар мюзикла в Лондоне. Не дожидаясь антракта, четверо зрителей сначала устроили застолье прямо в зале, а потом пытались перекричать артистов.

В результате в главных ролях пришлось выступить полицейским, они же и сорвали овации. Аплодировали им не только из зала, но и со сцены, ведь подобные случаи теперь в Британии — не редкость.

Артисты массово жалуются на неадекватное поведение зрителей в последние годы. Те приходят в нетрезвом виде, подпевают во время действия, даже устраивают драки.

Терпение у работников культуры на исходе — они грозят забастовками и отменой всех представлений, если британские театралы не вспомнят о правилах приличия.

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